В Киеве задержали 30 националистов после беспорядков в суде

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. После беспорядков в здании Святошинского районного суда Киева, где рассматривалось дело лидера "Организации украинских националистов" (ОУН)* Николая Коханивского, задержали 30 человек. Там в ночь на вторник забаррикадировалась радикалы.

Как рассказали представители полиции в эфире телеканала "112 Украина" , задержанных доставили в Шевченковское управление.

"На эту минуту все спокойно. Лица, которые ночью блокировали Святошинский суд, они продолжали делать это днем", — сообщил начальник полиции города Андрей Крищенко.

В свою очередь, Коханивский заявил, что при вытеснении его сторонников из зала суда задержали около 30-40 человек.

"Несколько раз происходили штурмы, мы их отбивали, на четвертый раз не отбили. Была драка, мне досталось меньше всех. Некоторые ребята в автозаках еле дышат, за меня беспокоиться точно не надо", — сказал он.

С чего все началось

Как сообщило 112.ua, накануне соратники лидера ОУН* отказались покидать помещение и потребовали освободить их лидера после того, как суд решил перенести заседание на утро 24 октября.

Защита обвиняемого заявила, что к тому времени срок предварительного задержания истечет, и полиция не имеет права снова отправлять его в изолятор.

Столкновения с полицией

Коханивского задержали в Киеве в субботу. Его подозревают в расстреле мужчины, предположительно из травматического оружия. С этим человеком у лидера ОУН* возник конфликт.

Когда полиция пыталась деблокировать здание, сторонники Коханивского применили слезоточивый газ и взрывпакеты. В ответ правоохранители также использовали газ раздражающего действия.

По данным телеканала, сотрудники полиции и Нацгвардии зашли в зал неожиданно, после чего начались столкновения. В итоге силовики смогли разблокировать зал.

"Налицо откровенный вандализм, незаконный захват здания суда", — заявил депутат Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

По данным телеканала, всех перевели в другой зал, где возобновляется заседание по избранию меры пресечения Коханивскому. К зданию стянули бойцов Нацгвардии.

Сообщается, что задержанных выводили через окно.

"Баррикаду полностью разобрали", — передает телеканал, добавляя, что полицейские силой вывели из зала как сторонников националистов, так и журналистов.

Возбуждено уголовное дело об "умышленном уничтожении или повреждении имущества". За медицинской помощью никто не обращался.

Пострадавшие журналисты

Сразу несколько украинских журналистов заявили, что пострадали при беспорядках. Так, информагентство УНИАН сообщило, что вместе с националистами задержали их корреспондента Сергея Лефтера.

"По словам Лефтера, активистов заводят в автозак. У некоторых из них на лице кровь", — говорится в сообщении агентства.

Как сообщил корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили, несмотря на то, что он кричал, что журналист, а также отобрали у него удостоверение.

Также полиция задержала корреспондента украинского интернет-издания "Страна.ua" Кирилла Малышева, сообщил главный редактор издания Игорь Гужва.

"Журналистское удостоверение, которое он пытался показать полиции, выбили из рук. Сейчас он находится в Шевченковском управлении полиции. Едем его вызволять", — написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, журналист "Громадского ТВ" ("Общественное ТВ") Дмитрий Реплянчук сообщил, что его избили сотрудники полиции. Он заявил, что правоохранители положили его на землю и "били ногами и руками, пытались заломить".

Реплянчук утверждает, что пытался показать удостоверение сотрудника СМИ. Все эти действия записывались на камеру, которую, по его словам, разбили.

Позднее в МВД заявили, что Лефтера и Реплянчука освободили.

Пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко отметил, что журналистов задержали по ошибке из-за "абсолютно деструктивных действий группы поддержки подозреваемого, которые разбили судебный зал и препятствовали правосудию".

Также Гужва сообщил, что полиция отпустила корреспондента Малышева.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет организациям ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины и дает ее участникам право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц". В России также заявили, что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

*Экстремистская организация, запрещенная в России