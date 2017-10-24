В Киеве при столкновениях в суде пострадали двое правоохранителей

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Двое правоохранителей пострадали во время беспорядков в Святошинском районном суде Киева при попытке освободить помещение от забаррикадировавшихся радикалов, заявил журналистам начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов*" (ОУН*) Николаю Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН*, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала, около 30 человек были задержаны, среди них журналисты. Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал.

"Есть сведения о двух пострадавших правоохранителях – одному камнем попали в голову, другой тоже пострадал. Нетяжелые ранения, их отвезут в больницу", — приводит слова Крищенко сайт телеканала "112 Украина".

О пострадавших среди участников беспорядков в полиции не сообщают.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.