Лидера ОУН* после драки в киевском суде увезли на обследование в больницу

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН)* Николая Коханивского в сопровождении полиции увезли из суда в больницу из-за полученной им в результате потасовки травмы головы, передает украинское агентство УНИАН.

В ночь на вторник произошел погром в зале Святошинского суда, где избирают меру пресечения Коханивскому из-за стрельбы в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН*, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала, около 30 человек были задержаны, среди них журналисты. Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал. Лидер ОУН заявил журналистам, что он не сильно пострадал при "зачистке", однако на голове у него была видна кровь.

"По словам сторонников Коханивского, его везут в больницу на улице Братиславской. "Скорую" с Коханивским сопровождает только одна машина полиции", — говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что в судебном заседании по избранию Коханивскому меры пресечения объявлен перерыв до 15.00 (совпадает с мск) — на время его обследования в больнице.

Боевое крыло ОУН*, "Украинская повстанческая армия", запрещено в РФ.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.