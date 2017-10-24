В Курдистане рассказали о стратегии в случае нападения со стороны Ирака

КАИР, 24 окт — РИА Новости. Иракские вооруженные силы продолжают наращивать скопление своих войск на линии соприкосновения с Иракским Курдистаном, автономия будет защищаться всеми возможными способами, об этом со ссылкой на заявление пешмерга, написал старший советник курдского президента Хемин Хаврами.

По данным министерства пешмерга, бои между курдскими вооруженными формированиями и частями иракского ополчения вспыхнули во вторник утром на иракско-сирийской границе. Позже аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение) предприняло наступление в районе городка Махмур. По сведениям курдского телеканала Rudaw , пешмерга отбила оба наступления.

Армия Ирака в свою очередь заявляет о том, что не участвовала в столкновениях с курдскими военизированными формированиями.

"Аль-Хашд аш-Шааби и другие иракские силы не соблюдают никаких договоренностей между (представителями) Иракского Курдистана и Ирака, связанных с передислокацией пешмерга (отход пешмерга к линии соприкосновения). Они наращивают еще больше сил, с целью попрать достоинство людей Курдистана. Это неприемлемо. Мы будем защищаться всеми возможными средствами", — процитировал Хаврами заявление пешмерга.

Шестнадцатого октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

В конфликте также принимают участие проправительственные силы народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") — шиитского военизированного формирования, по статусу приравненного указом премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади к подразделениям по борьбе с терроризмом.

Не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившегося в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.

Конфликт Багдада и автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.