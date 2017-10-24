Додон назвал нелегитимным назначение главы Минобороны вопреки его мнению

КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает нелегитимным назначение вопреки его мнению на пост министра обороны Евгения Стурзы.

Во вторник спикер парламента Андриан Канду вопреки мнению Додона подписал указ о назначении Стурзы на пост главы оборонного ведомства.

"Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его мнению, созданный большинством в парламенте и правительством прецедент, станет инструментом, от которого они сами пострадают.

"Уверен, что эти методы не найдут понимания ни внутри страны, ни за ее пределами. Они могут называться чем угодно, только не демократией. Заверяю граждан и иностранных партнеров в том, что и в дальнейшем ни правительство, ни парламентское большинство демократов не смогут оказывать политическое давление на президента страны. Я получил мандат от народа и буду подчиняться только народу", — заявил Додон.

Очередной спор между президентом Молдавии и правительством разгорелся на фоне назначения министра обороны. Додон дважды отклонил кандидатуру Стурзы, предложенную премьером Павлом Филипом. Позже Конституционный суд (КС) постановил, что "отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. При этом в каждом случае процедура рассматривается отдельно. Затем правительство обратилось в КС с просьбой конкретизировать, кто именно — премьер или спикер парламента — смогут назначить министра обороны. Суд постановил, что в данном конкретном случае сделать это может председатель парламента или премьер.