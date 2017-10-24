Додон назвал нелегитимным назначение главы Минобороны вопреки его мнению

КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает нелегитимным назначение вопреки его мнению на пост министра обороны Евгения Стурзы.
"Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки", — написал Додон на своей странице в Facebook.
По его мнению, созданный большинством в парламенте и правительством прецедент, станет инструментом, от которого они сами пострадают.
Очередной спор между президентом Молдавии и правительством разгорелся на фоне назначения министра обороны. Додон дважды отклонил кандидатуру Стурзы, предложенную премьером Павлом Филипом. Позже Конституционный суд (КС) постановил, что "отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. При этом в каждом случае процедура рассматривается отдельно. Затем правительство обратилось в КС с просьбой конкретизировать, кто именно — премьер или спикер парламента — смогут назначить министра обороны. Суд постановил, что в данном конкретном случае сделать это может председатель парламента или премьер.