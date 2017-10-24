Спикер парламента Молдавии назначил министра обороны вопреки мнению Додона

КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Министром обороны Молдавии назначен вице-председатель Народно-европейской партии Евгений Стурза, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония принятия присяги прошла в резиденции президента республики Игоря Додона. Как заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду после подписания соответствующего указа, "сегодняшнее назначение проходит в рамках специальной процедуры", так как президент республики дважды отказался назначать на пост министра обороны кандидатуру Стурзы, на которой настаивал премьер Павел Филип.

"Сегодня ставится точка в кризисе, в котором мы оказались. Надеюсь, больше мы не окажемся в подобном кризисе", — сказал Канду в ходе церемонии принятия присяги.

Очередной спор между президентом Молдавии и правительством разгорелся на фоне назначения министра обороны. Додон дважды отклонил кандидатуру Стурзы, предложенную премьером. КС постановил, что "отказ президента… представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. При этом в каждом случае процедура рассматривается отдельно. Позже правительство обратилось в КС с просьбой конкретизировать, кто именно — премьер или спикер парламента — смогут назначить министра обороны. Суд постановил, что в данном конкретном случае сделать это может председатель парламента или премьер.

В Молдавии парламентская форма правления. Главой государства является президент, однако его полномочия крайне ограничены.