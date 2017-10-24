Российский консул рассказал о ситуации с задержанными в ОАЭ судами

ДУБАЙ, 24 окт — РИА Новости. Власти ОАЭ не чинят препятствий для возвращения домой моряков с двух российских судов, которые находятся в порту эмирата Шарджа, но это зависит от урегулирования судовладельцем финансовых вопросов, сообщил РИА Новости во вторник консул генконсульства РФ в Дубае Антон Шарагов.

"Ситуация с российскими судами, принадлежащими судовладельцу "Находка-Портбункер", остается сложной, потому что перспектива смены экипажа пока не просматривается. Местные власти не чинят препятствий и готовы отправить моряков, но у судовладельца нет денег, чтобы обеспечить полную смену экипажа", — отметил Шарагов.

По его словам, в воскресенье прошло совещание портовых служб Шарджи, на котором пришли к выводу, что арестованное судно "Кристал Ист" пришвартоваться к берегу не может, так как нет свободных мест, поэтому моряки могут покинуть его и вернуться домой только в случае прибытия нового экипажа, оставить судно в море без минимального количества экипажа на борту невозможно.

Консул уточнил, что второй теплоход "Каролина Винд", принадлежащий "Находке Портбункер", не арестовано, но у него просрочены судовые документы. При этом продовольствие и топливо на судне, где находятся шесть человек, подходят к концу.

"На "Кристал Ист" продовольствие еще есть, но топливо подходит к концу", — добавил он.

Российский дипломат подчеркнул, что генконсульство постоянно находится на связи и с судовладельцем, и с местными властями, и сделало все возможное, чтобы помочь в урегулировании этого спора и возвращении моряков домой, но окончательное разрешение ситуации возможно только после урегулирования финансовых вопросов между судовладельцем и "Газпромбанком", который подал иск на арест судна "Кристал Ист", а также выполнения судовладельцем всех имеющихся финансовых обязательств.