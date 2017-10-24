Порошенко прикрепил к твиту о высылке украинцев фото с депортацией евреев

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что президент Украины Петр Порошенко допустил ошибку на своей странице в Twitter, прикрепив к сообщению о высылке населения западных областей Украины в Сибирь фотографию депортации польских евреев в лагеря смерти.

Порошенко 21 октября напомнил в Twitter о годовщине депортации западных украинцев, прикрепил к сообщению фотографию людей с вещами.

Сьогодні 70-ті роковини масової депортації населення західноукраїнських областей до Сибіру і північних регіонів колишнього СРСР



Пам'ятаймо pic.twitter.com/PtoFa1DJzR — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 октября 2017 г.

"Странно, но в твите главы государства по поводу 70-й годовщины массовой депортации населения западно-украинских земель в Сибирь в качестве иллюстрации использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году", — написал Долинский на своей странице в Facebook.

В качестве подтверждения он опубликовал фотографию из музея Холокоста в Вашингтоне — ее изображение совпадает с опубликованной на странице Порошенко.