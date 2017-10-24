Порошенко объявил Украину основательницей ООН

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил своих граждан с Днем Организации Объединенных Наций и заявил, что этот праздник имеет непосредственное отношение к его стране.

"День создания ООН — это и украинский праздник, так как Украина была среди наций-основательниц организации", — написал в своем аккаунте в Twitter

В ответ на это некоторые из пользователей соцсети уличили президента в незнании истории, а другие возмутились словами Порошенко, указав ему на двойные стандарты. Они отметили, что в создании ООН участвовала не Украина, а УССР.

"Так вы же находились под советской оккупацией? Как тогда оккупант позволил вам стать страной-основателем ООН? Какой неправильный оккупант", — написал @yury_per.

"Это неправда, Украина не имеет никакого отношения к созданию ООН. Благодаря Сталину Украина стала членом ООН!", — отметил @Zol_ter.

Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на Украине с мая 2015 года. Документ предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

В декабре 2016 года Порошенко призвал "похоронить Советский Союз в головах людей". Он добавил, что Украина получила независимость, потому что не хотела быть "советской колонией".