Порошенко объявил Украину основательницей ООН

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил своих граждан с Днем Организации Объединенных Наций и заявил, что этот праздник имеет непосредственное отношение к его стране.
В ответ на это некоторые из пользователей соцсети уличили президента в незнании истории, а другие возмутились словами Порошенко, указав ему на двойные стандарты. Они отметили, что в создании ООН участвовала не Украина, а УССР.
"Так вы же находились под советской оккупацией? Как тогда оккупант позволил вам стать страной-основателем ООН? Какой неправильный оккупант", — написал @yury_per.
"Это неправда, Украина не имеет никакого отношения к созданию ООН. Благодаря Сталину Украина стала членом ООН!", — отметил @Zol_ter.
В декабре 2016 года Порошенко призвал "похоронить Советский Союз в головах людей". Он добавил, что Украина получила независимость, потому что не хотела быть "советской колонией".