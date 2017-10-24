Полиция отпустила журналистов, задержанных в ходе потасовок в суде Киева

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Полиция отпустила журналистов Сергея Лефтера и Дмитрия Реплянчука, задержанных в ходе столкновений правоохранителей и националистов в Святошинском районном суде Киева, заявил во вторник пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что правоохранители во вторник задержали 30 человек, причастных к беспорядкам в суде Киева. Украинские СМИ сообщили, что среди задержанных оказались корреспондент агентства УНИАН Лефтер и журналист "Громадского ТВ" Реплянчук.

"Журналист Сергей Лефтер уже освобожден, его задержание было ошибочным, приносим извинения тем двум работникам СМИ, которые случайно пострадали. Если будут получены от него и Дмитрия Реплянчука заявления о применении силы полицейскими, они будут рассмотрены в соответствии с законом и приняты соответствующие решения", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, журналисты были задержаны по ошибке из-за "абсолютно деструктивных действий группы поддержки подозреваемого, которые разбили судебный зал и препятствовали правосудию".

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва также сообщил, что полиция отпустила корреспондента его издания Кирилла Малышева.

"Журналиста "Страны" Кирилла Малышева выпустили! Уже на свободе и едет в редакцию", — написал Гужва на своей странице в в Facebook.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов"* (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила сторонников Коханивского из зала суда. После этого лидера ОУН перевели в другой зал, где ему продолжат избирать меру пресечения.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.