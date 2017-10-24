СМИ: Украина просит Россию экстрадировать заказчика убийства Вороненкова

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Генпрокуратура Украины направила запрос в РФ об экстрадиции предполагаемого заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимира Тюрина, сообщает во вторник информагентство "Украинские новости" со ссылкой на источники в ведомстве.
"Генеральная прокуратура просит Россию экстрадировать в Украину подозреваемого в заказном убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Владимира Тюрина. Запрос об экстрадиции был отправлен 9 октября", — говорится в сообщении агентства.
Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.