Иракская армия опровергает сообщения о боях с курдами у границы с Сирией

Иракские военные направляются к курдским позициям на южной окраине Киркука, Ирак. 15 октября 2017

Иракские военные направляются к курдским позициям на южной окраине Киркука, Ирак. 15 октября 2017

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Армия Ирака опровергает сообщения о столкновениях с курдскими военизированными формированиями пешмерга в районе Рабиа недалеко от границы с Сирией.

Командир пешмерги Мансур Барзани заявил во вторник курдскому телеканалу Rudaw , что курдские силы вступили в 8.20 по местному времени (совпадает с мск) в бой с шиитским военизированным ополчением аль-Хашд аш-Шааби, входящим в состав иракской армии. По его словам, в результате пешмерга уничтожила два автомобиля Hummer и еще одно транспортное средство. Барзани заявил, что после небольшой стычки шиитские ополченцы попросили о перемирии. Жертв среди бойцов пешмерги нет.

"Сообщения о произошедших столкновениях между частями аль-Хашд аш-Шааби и силами пешмерги у деревни Махмудия района Рабиа не соответствуют действительности", — цитирует иракский телеканал NRT заявление пресс-службы ВС Ирака.

Иракские силовики 16 октября начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Не встретив сопротивления со стороны пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.

Конфликт Багдада и Иракский Курдистан обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.