Иракская армия опровергает сообщения о боях с курдами у границы с Сирией

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Армия Ирака опровергает сообщения о столкновениях с курдскими военизированными формированиями пешмерга в районе Рабиа недалеко от границы с Сирией.
"Сообщения о произошедших столкновениях между частями аль-Хашд аш-Шааби и силами пешмерги у деревни Махмудия района Рабиа не соответствуют действительности", — цитирует иракский телеканал NRT заявление пресс-службы ВС Ирака.
Не встретив сопротивления со стороны пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.
Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.
Конфликт Багдада и Иракский Курдистан обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.