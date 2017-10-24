Порошенко раскритиковал украинские СМИ за молчание об успехах

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал украинские СМИ за склонность к негативу и "молчание в эфире" по поводу успехов, которые происходят в стране.

"Наше информационное поле, к сожалению, несколько сориентировано на негатив. Иногда, чтобы о положительном событии сообщили в эфире, ленту должен разрезать чиновник, иначе о событии промолчат. И даже я не всегда могу помочь", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

По его словам, часто со стороны СМИ звучит критика, что власти открывают локальные объекты, а не занимаются глобальными вопросами, в частности борьбой с коррупцией. Он привел пример с открытием нового предприятия на западе Украины, что позволит создать тысяч рабочих мест.

"Двум центральным каналам это было неинтересно. И мне передали, что они не упомянули об этом в сюжете, оказалось, что с точки зрения редакторов, это была бы реклама. А инвесторы, которые создают тысячи рабочих мест, должны за эту рекламу заплатить, так как без этого не покажут. Ну что же, мне в радость работать и промоутером, и рекламным агентом позитивных изменений. И еще приятнее генерировать сами изменения и обеспечивать надлежащие политические условия для внедрения реформ", — сказал президент.