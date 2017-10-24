ВВС Индии отработали посадку на автомагистраль

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт – РИА Новости. ВВС Индии во вторник провели трехчасовые учения по отработке посадки на автомагистраль.
Учения проходили в штате Уттар-Прадеш на отрезке трассы Агра-Лакхнау у города Бангармау, расположенного приблизительно в 400 километрах от Дели. Учения транслировались в прямом эфире местным телевидением. Они стали уже третьими подобными учениями с 2015 года.
Отличительной особенностью прошедших учений стало использование транспортной авиации. Впервые транспортный самолет — C-130J Super Hercules – осуществил посадку на автомагистраль в Индии. Всего в учениях приняли участие 16 самолетов, в том числе истребители Су-30МКИ, Mirage-2000 и Jaguar. При этом только транспортник C-130J осуществил полную посадку, истребители совершали пролет над импровизированной взлетно-посадочной полосой или на некоторое время касались дорожного полотна колесами шасси.
C-130 J Super Hercules plane lands on Lucknow-Agra expressway. Congratulations @IAF_MCC @yadavakhilesh @myogiadityanath pic.twitter.com/5amSq0MRCT— Satyandra Yadav (@ysatyandra) 24 октября 2017 г.
По его словам, правительство всерьез воспринимает этот вопрос, и любые новые автомагистрали в Индии по возможности строятся так, чтобы любой достаточно протяженный прямой отрезок мог принять боевые самолеты.