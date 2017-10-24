ВВС Индии отработали посадку на автомагистраль

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт – РИА Новости. ВВС Индии во вторник провели трехчасовые учения по отработке посадки на автомагистраль.

Учения проходили в штате Уттар-Прадеш на отрезке трассы Агра-Лакхнау у города Бангармау, расположенного приблизительно в 400 километрах от Дели. Учения транслировались в прямом эфире местным телевидением. Они стали уже третьими подобными учениями с 2015 года.

Отличительной особенностью прошедших учений стало использование транспортной авиации. Впервые транспортный самолет — C-130J Super Hercules – осуществил посадку на автомагистраль в Индии. Всего в учениях приняли участие 16 самолетов, в том числе истребители Су-30МКИ, Mirage-2000 и Jaguar. При этом только транспортник C-130J осуществил полную посадку, истребители совершали пролет над импровизированной взлетно-посадочной полосой или на некоторое время касались дорожного полотна колесами шасси.

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"Автомагистрали могут стать очень важными для нас в военное время, если ВПП (взлетно-посадочные полосы) будут по каким-то причинам не доступны", — заявил замначальника штаба ВВС, маршал авиации Шириш Бабан Део.

По его словам, правительство всерьез воспринимает этот вопрос, и любые новые автомагистрали в Индии по возможности строятся так, чтобы любой достаточно протяженный прямой отрезок мог принять боевые самолеты.