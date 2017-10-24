В Киеве заявили о подготовке предложений по "плану Маршалла" для Украины

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Украинская сторона нарабатывает свои предложения по "плану Маршалла", который предусматривает финансовую поддержку страны со стороны ЕС, заявил во вторник первый вице-премьер, глава Минэкономразвития страны Степан Кубив.

Весной конгресс Европейской народной партии по инициативе экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины", предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали "планом Маршалла" для Украины по аналогии с послевоенной программой помощи Европе. Ранее Кубив заявлял, проект рассчитан на 10 лет и предусматривает предоставление Украине ежегодно финансовой поддержки на 5 миллиардов долларов. Первая конференция доноров по предложенному Литвой "плану Маршалла" для Украины запланирована на февраль-март 2018 года.

"Эта инициатива сейчас проходит широкое обсуждение среди всех заинтересованных сторон. В данный момент Минэкономразвития при участии других министерств и ведомств, активной позиции народных депутатов и администрации президента нарабатывает свои предложения относительно имплементации этой литовской инициативы", — сказал Кубив в ходе заседания Совета регионального развития под председательством президента Петра Порошенко.

План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.