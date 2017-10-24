Министр обороны Сербии резко осудил давление Госдепа на Белград

БЕЛГРАД, 24 окт – РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин категорически осудил заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойта Брайан Йи, который накануне призвал официальный Белград "перестать сидеть на двух стульях" и балансировать между Россией и Западом.

Помощник госсекретаря США прибыл в понедельник в Белград, где в первый день участвовал в 17-м Сербском экономическом форуме, а во вторник запланирована его встреча за закрытыми дверями с президентом Сербии Александром Вучичем, премьером Аной Брнабич и вице-премьером Зораной Михайлович.

Выступая вечером в понедельник на форуме в Белграде, Йи заявил, что страны, которые хотят в ступить в ЕС, должны "четко продемонстрировать свое определение, а не сидеть на двух стульях". Он также в очередной раз выразил несогласие с тем, что сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра в Нише должны получить дипломатический статус и иммунитет.

"Заявление господина Хойта Брайана Йи является самым тяжелым актом публичного и недипломатичного давления на нашу страну и на наше право самостоятельно принимать решения. Не знаю, какова будет позиция и ответ президента Александра Вучича, но я уверен, что он сможет справиться с давлением так же, как у него получалось и до сих пор", — цитирует агентство Танюг главу оборонного ведомства.

"Со своей стороны могу сказать, что это не заявление друга и не заявление человека, который уважает Сербию, нашу политику и право принимать решения. Сербия свои решения будет принимать сама, в независимости от того, насколько велики те, кто считают, что могут принимать решения за нас", — отметил министр Вулин.

Согласно парламентской резолюции 2007 года, Сербия придерживается нейтралитета в отношении военных союзов, однако парламент страны ратифицировал 12 февраля 2016 года документ о дипломатическом иммунитете для представителей НАТО и логистической поддержке на территории республики.

Индивидуальный план партнерства Сербии с НАТО (IPAP) вступил в силу в марте 2015 года, документ определяет образовательно-техническое сотрудничество, совместные учения и создание положительного имиджа альянса в сербском обществе. Вместе с тем в 2013 году парламент Сербии получил статус наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ.