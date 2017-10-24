Генпрокурор Украины заявил, что соратники Саакашвили планируют переворот

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что соратники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, устроившие митинг у здания парламента в Киеве, планируют силовой переворот в стране, но власти им этого не позволят; также он утверждает, что акция финансируется из-за границы.
По его словам, "в этом запланированном перевороте принимают участие гастролеры без гражданства", и Саакашвили в то время, когда возглавлял Одесскую область, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры".
"Теперь эти деятели… именно они с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот, это не пройдет", — заявил Луценко.