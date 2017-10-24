В Европарламенте предложили создать бригаду по киберобороне

БРЮССЕЛЬ, 24 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Глава фракции Европейской народной партии, ведущей политической группы Европарламента, Манфред Вебер во вторник предложил создать в Евросоюзе отдельную бригаду по обеспечению защиты сообщества от кибератак.

"Давайте создадим европейскую бригаду по киберобороне, чтобы люди знали, что Европа сообща может защищать нашу киберинфраструктуру", — сказал он, выступая на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Выступление транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Глава исполнительной коллегии ЕС Жан-Клод Юнкер ранее предложил создать Европейское агентство киберобороны, которое позволит защищать страны-члены сообщества и их предприятия от кибератак. По словам Юнкера, только в 2016 году ЕС столкнулся более чем с четырьмя тысячами кибератак, киберинциденты затронули около 80% европейских компаний.