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На учениях в Латвии отработают прием сил НАТО при эскалации кризиса

12:0524.10.2017
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© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкМеждународные военные учения Summer Shield XIV в ЛатвииМеждународные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 24 окт – РИА Новости. Учения Baltic Host 2017 с участием подразделений НАТО стартуют в Латвии во вторник, 24 октября. Военные, согласно сценарию маневров, будут отрабатывать действия в условиях эскалации кризиса в балтийском регионе, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

Солдаты латвийской армии. Архивное фото
© AFP 2017 / Ilmars Znotins
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Как рассказали в ведомстве, цель учений – проверить готовность военных и гражданских организаций Латвии оказать поддержку находящимся на ее территории подразделениям альянса.

"Будет отрабатываться военное и гражданское взаимодействие", — уточнили в Минобороны.

В учениях примут участие вооруженные силы стран Балтии, представители подразделений НАТО, размещенных в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Словакии, Венгрии и гражданские организации Латвии.

С 2009 года учения Baltic Host проходят поочередно в каждой из стран региона. В этом году учения продлятся три дня — с 24 по 26 октября.

Шестнадцатого октября в Латвии стартовали другие крупные учения НАТО — Silver Arrow 2017 ("Серебряная стрела — 2017"). В них задействованы более 3,5 тысяч военных из Албании, США, Эстонии, Италии, Канады, Латвии, Великобритании, Польши, Словении, Испании и Германии. Также в этих учениях принимают участие также около 200 земессаргов (участников латвийской народной добровольной вооруженной организации) и 30 резервистов. Они продлятся до 29 октября.

Танки M1 Abrams на международных военных учениях Summer Shield XIV
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Одновременно в Латвии проводятся "Мобилизационные учения — 2017", учения резервистов НВС и цикл учений "Малый Намейс — 2017", организованные механизированной пехотной бригадой сухопутных сил НВС.

НАТО значительно увеличило свою активность вблизи западных границ России после воссоединения Крыма с Российской Федерацией и начала конфликта на Украине, которые привели к ухудшению отношений между Москвой и Западом. По словам министра обороны Сергея Шойгу, зачастую эти учения носят "открытый антироссийский характер и антироссийскую направленность".

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИДа Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об этом, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Все новости Латвии читайте на сайте Sputnik Латвия >>

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