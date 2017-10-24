Украинский журналист заявил, что его избили при зачистке суда от радикалов

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Журналист украинского "Громадского ТВ" ("Общественное ТВ") Дмитрий Реплянчук заявляет, что при "зачистке" от радикалов зала Святошинского суда Киева его избили сотрудники полиции.
Реплянчук заявил, что правоохранители положили его на землю и "били ногами и руками, пытались заломить". При этом он заявлял, что является представителем СМИ и показывал удостоверение. Все эти действия записывались на камеру, которую, по словам Реплянчука, правоохранители разбили.
"Они били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить по голове", — приводит сайт "Громадского ТВ" слова Реплянчука.
Сообщается, что затем представитель патрульной полиции помог журналисту подняться и вывел его из здания суда.
Ранее о задержании своих корреспондентов в суде Киева сообщили украинское информагентство УНИАН и интернет-издание "Страна.ua". По данным полиции, в целом в суде были задержаны 30 человек.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.