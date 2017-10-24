Украинский журналист заявил, что его избили при зачистке суда от радикалов

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Журналист украинского "Громадского ТВ" ("Общественное ТВ") Дмитрий Реплянчук заявляет, что при "зачистке" от радикалов зала Святошинского суда Киева его избили сотрудники полиции.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН*) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН*, завязалась драка. Полиция вытеснила радикалов из зала суда. После этого лидера ОУН перевели в другой зал, где ему продолжат избирать меру пресечения.

Реплянчук заявил, что правоохранители положили его на землю и "били ногами и руками, пытались заломить". При этом он заявлял, что является представителем СМИ и показывал удостоверение. Все эти действия записывались на камеру, которую, по словам Реплянчука, правоохранители разбили.

"Они били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить по голове", — приводит сайт "Громадского ТВ" слова Реплянчука.

Сообщается, что затем представитель патрульной полиции помог журналисту подняться и вывел его из здания суда.

Ранее о задержании своих корреспондентов в суде Киева сообщили украинское информагентство УНИАН и интернет-издание "Страна.ua". По данным полиции, в целом в суде были задержаны 30 человек.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.