Порошенко заявил, что "народ не допустит" дестабилизации в стране

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у организаторов акции протеста возле здания Верховной рады не получится дестабилизировать ситуацию в стране, "народ не допустит" хаоса.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

"Находятся политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, а пытаются их организовать, свести на нет все позитивные шаги, которые народ буквально выстрадал за три с половиной года. Но я подчеркиваю, ничего у них не выйдет. Как бы они ни пытались расшатать ситуацию, она не шатается. По 30-40 человек они называют всеукраинской акцией протеста. Народ не дает расшатать ситуацию", — заявил Порошенко во вторник в ходе заседания Совета регионального развития.

В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.