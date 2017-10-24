Порошенко заявил, что никаких досрочных выборов на Украине не будет

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что досрочных выборов в стране не будет.

"Осталась меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию выборов президента и Верховной рады. Как я вам говорил, никаких досрочных выборов не будет", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

Плановые выборы украинского парламента и главы государства пройдут осенью и весной 2019 года.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

В субботу внефракционный депутат Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.