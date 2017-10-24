КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Правоохранители задержали 30 человек, причастных к беспорядкам в здании Святошинского районного суда Киева, сообщил начальник полиции города Андрей Крищенко.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов"* (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила сторонников Коханивского из зала суда. После этого лидера ОУН* перевели в другой зал, где ему продолжат избирать меру пресечения.

"На эту минуту все спокойно. Лица, которые ночью блокировали Святошинский суд, они продолжали делать это днем, создалась угроза снова сорвать заседание по избранию меры пресечения Коханивскому, поэтому задействовали подразделения полиции. Было разблокировано (помещение суда — ред.), 30 человек задержаны. Их доставляют в Шевченковское управление, где каждому будет предоставлена правовая оценка его действий по блокированию и сопротивлению работникам полиции", — сказал начальник полиции в эфире телеканала "112 Украина".

Коханивский в свою очередь заявил, что при вытеснении его сторонников из зала суда в Киеве правоохранители задержали около 30-40 человек. "Несколько раз происходили штурмы, мы их отбивали, на четвертый раз не отбили. Была драка, мне досталось меньше всех. Некоторые ребята в автозаках еле дышат, за меня беспокоиться точно не надо. Где-то 30-40 (человек были в зале — ред.), практически всех задержали", — сказал Коханивский, его заявление транслировал из зала суда телеканал " 112 Украина ".

Ранее о задержании своих корреспондентов в суде Киева сообщили украинское информагентство УНИАН и интернет-издание "Страна.ua".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

