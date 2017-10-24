В Киеве во время ЧП в здании суда задержали журналиста "Страны.ua"

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Полиция задержала корреспондента украинского интернет-издания "Страна.ua" Кирилла Малышева в Святошинском райсуде Киева, где произошли столкновения правоохранителей и националистов, сообщил главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва.

Ранее о задержании своего корреспондента в суде Киева сообщило украинское информагентство УНИАН

"Журналист "Страны" Кирилл Малышев задержан полицией в зале Святошинского суда, откуда он вел репортаж по суду над Коханивским (лидер "Организации украинских националистов"* Николай Коханивский). Журналистское удостоверение, которое он пытался показать полиции, выбили из рук. Сейчас он находится в Шевченковском управлении полиции. Едем его вызволять", — написал Гужва на своей странице в Facebook во вторник.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов"* (ОУН) Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН, завязалась драка. Полиция вытеснила сторонников Коханивского из зала суда.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.