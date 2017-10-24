Киевские полицейские восстановили порядок в зале суда после ночного погрома

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Полицейские восстановили порядок, вытеснив националистов из зала суда в Киеве, где они устроили погром, заявил депутат Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко; начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержанных доставляют в полицию.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов"* (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник правоохранители зашли в разгромленный зал, где забаррикадировались сторонники Коханивского, произошли столкновения, и полицейские вывела их из зала.

"Налицо откровенный вандализм, незаконный захват здания суда, полиция восстановила порядок, вытеснила лиц, которые захватили здание суда, совершили там погром. Лица, которые заняли суд, должны быть привлечены к ответственности", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". По данным телеканала, всех перевели в другой зал суда, где возобновляется заседание по избранию меры пресечения Коханивскому, к зданию стянули бойцов Нацгвардии.

Крищенко также сообщил, что решение о "зачистке" зала было принято из-за угрозы срыва заседания суда. "На эту минуту все спокойно. Лица, которые блокировали ночью суд, они продолжали это делать, создали угрозу срыва заседания. Было принято решение, задействованы подразделения полиции", — заявил он в эфире телеканала.

По его словам, задержанных доставляют в полицию, их действиям будет дана правовая оценка. В целом, по словам Крищенко, ночные события в суде квалифицированы по двум статьям — "хулиганство" и "повреждение имущества".

Боевое крыло ОУН, "Украинская повстанческая армия"*, запрещено в РФ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.