Киевские полицейские восстановили порядок в зале суда после ночного погрома

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Полицейские восстановили порядок, вытеснив националистов из зала суда в Киеве, где они устроили погром, заявил депутат Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко; начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что задержанных доставляют в полицию.
"Налицо откровенный вандализм, незаконный захват здания суда, полиция восстановила порядок, вытеснила лиц, которые захватили здание суда, совершили там погром. Лица, которые заняли суд, должны быть привлечены к ответственности", — заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина". По данным телеканала, всех перевели в другой зал суда, где возобновляется заседание по избранию меры пресечения Коханивскому, к зданию стянули бойцов Нацгвардии.
По его словам, задержанных доставляют в полицию, их действиям будет дана правовая оценка. В целом, по словам Крищенко, ночные события в суде квалифицированы по двум статьям — "хулиганство" и "повреждение имущества".
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