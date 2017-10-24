Азербайджан включит ведущего CNN в "черный список"

БАКУ, 24 окт – РИА Новости. Ведущий шоу на американском телеканале CNN, шеф-повар Энтони Бурден будет включен в "черный список" МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.
"Ведущий шоу на телеканале CNN, американский шеф-повар Энтони Бурден будет включен в список нежелательных лиц за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана", — сказал Гаджиев.
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