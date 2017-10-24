Азербайджан включит ведущего CNN в "черный список"

БАКУ, 24 окт – РИА Новости. Ведущий шоу на американском телеканале CNN, шеф-повар Энтони Бурден будет включен в "черный список" МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

Баку в 2013 году обнародовал "черный список" иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики, лицам из нее запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется. В октябре армянские СМИ сообщили, что ведущий посетил Нагорный Карабах для своего телешоу "Энтони Бурден: неизвестные места".

"Ведущий шоу на телеканале CNN, американский шеф-повар Энтони Бурден будет включен в список нежелательных лиц за незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана", — сказал Гаджиев.

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