Лидер украинских социалистов намерен баллотироваться в президенты

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива заявил, что намерен баллотироваться на пост президента страны.

"Я, Кива Илья, буду принимать участие в президентских выборах", — написал он на своей странице в Facebook

Очередные президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2019 года. Ранее о намерении баллотироваться в президенты заявила экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Кива известен своими скандальными и резкими высказываниями. Например, в конце августа он заявлял, что "будет расстреливать" всех, в том числе депутатов Рады, кто поедет встречать экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к КПП на госгранице с Польшей.