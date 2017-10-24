У границы с Сирией произошли бои между пешмерга и ополченцами Ирака

КАИР, 24 окт — РИА Новости. Бои между курдскими вооруженными формированиями пешмерга и частями иракского ополчения вспыхнули во вторник утром на иракско-сирийской границе, об этом заявил старший советник курдского президента Хемин Хаврами.
"Этим утром в Махмудии близ Рабиа, отряды народного ополчения (аль-Хашд аш-Шааби) атаковали силы пешмерга. Пешмерга отразила эту атаку и отбросила ополчение обратно в Рабиа, уничтожив два бронетранспортера и два Хамви", — написал в своем Twitter старший советник Масуда Барзани.
Шестнадцатого октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.
Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.
Конфликт Багдада и автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.