У границы с Сирией произошли бои между пешмерга и ополченцами Ирака

КАИР, 24 окт — РИА Новости. Бои между курдскими вооруженными формированиями пешмерга и частями иракского ополчения вспыхнули во вторник утром на иракско-сирийской границе, об этом заявил старший советник курдского президента Хемин Хаврами.

В понедельник Совет безопасности курдской автономии сообщил о том, что в последние двое суток иракские власти продолжили размещение танков, артиллерии, а также американского оборудования, включая военные вездеходы и бронетранспортеры.

"Этим утром в Махмудии близ Рабиа, отряды народного ополчения (аль-Хашд аш-Шааби) атаковали силы пешмерга. Пешмерга отразила эту атаку и отбросила ополчение обратно в Рабиа, уничтожив два бронетранспортера и два Хамви", — написал в своем Twitter старший советник Масуда Барзани.

Шестнадцатого октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.

Конфликт Багдада и автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.