УНИАН сообщило о задержании корреспондента и еще 20 человек в суде Киева

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Спецназовцы в Святошинском райсуде Киева, где произошли столкновения правоохранителей и националистов, задержали корреспондента агентства УНИАН Сергея Лефтера и еще около 20 человек, передает информагентство УНИАН.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где избирают меру пресечения лидеру "Организации украинских националистов" (ОУН)* Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Во вторник утром правоохранители зашли в зал суда, где забаррикадировались сторонники лидера ОУН*, завязалась драка. Полиция вытеснила сторонников Коханивского из зала суда.

"По словам Лефтера, активистов заводят в автозак. У некоторых из них на лице кровь", — говорится в сообщении агентства.

Как сообщил корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили, несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение.

* Боевое крыло ОУН, "Украинская повстанческая армия", запрещено в России