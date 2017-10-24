Премьер Сингапура пожелал Трампу сохранять позитивные отношения с Пекином

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Сингапур надеется на позитивное развитие американо-китайских отношений в интересах мира и стабильности в АТР и мире, заявил в понедельник по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

"Я надеюсь, что США смогут поддерживать стабильные и конструктивные отношения с Китаем Хорошие американо-китайские отношения позитивны для региона и всего мира, они позволят странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе самой Америке и Китаю наслаждаться миром, стабильностью и процветанием", — сказал Ли Сянь Лун в Вашингтоне.

Он отметил, что "Сингапур, как и многие другие страны, внимательно следит за отношениями (США) и Китая, это одни из самых важных двусторонних отношений в мире".

В ноябре президент США посетит Китай в рамках своего первого азиатского турне. Отношения Вашингтона и Пекина с приходом в Белый дом Трампа переживают непростой период. Американский лидер ранее атаковал КНР в связи с ситуацией вокруг КНДР, по вопросам торговых отношений и действиям Китая в связи с территориальными спорами в Южно-Китайском море.