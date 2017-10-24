Президент Кипра выделил перспективные направления сотрудничества с Россией

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал перспективными сферами сотрудничества с РФ туризм, энергетику, научные исследования и технологии.
"Сотрудничество в области научных исследований уже началось", — добавил он.
Анастасиадис находится в России по приглашению президента РФ Владимира Путина. По итогам переговоров планируется подписать ряд двусторонних соглашений в таких областях, как торговое судоходство, международные автомобильные перевозки и коммуникации, а также меморандумы о сотрудничестве в экономике.