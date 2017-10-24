Спецназ разблокировал захваченный радикалами суд Киева

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Правоохранители зашли в разгромленный ночью зал суда в Киеве, где забаррикадировались сторонники лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН) Николая Коханивского, произошли столкновения, и полицейские вывела их из зала, сообщил телеканал "112 Украина".

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Боевое крыло ОУН*, "Украинская повстанческая армия"*, запрещена в РФ.

По данным телеканала, правоохранители зашли в зал неожиданно, после чего начались столкновения, правоохранители задерживают сторонников Коханивского.

"Задержанных выводят через окно. Баррикаду полностью разобрали", — сообщается в эфире телеканала. Также отмечается, что в результате этой операции силовиков из зала силой вывели как сторонников националистов, так и журналистов.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет организациям ОУН-УПА* (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия) статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и заявив, "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.