Спецназ разблокировал захваченный радикалами суд Киева

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Правоохранители зашли в разгромленный ночью зал суда в Киеве, где забаррикадировались сторонники лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН) Николая Коханивского, произошли столкновения, и полицейские вывела их из зала, сообщил телеканал "112 Украина".
По данным телеканала, правоохранители зашли в зал неожиданно, после чего начались столкновения, правоохранители задерживают сторонников Коханивского.
"Задержанных выводят через окно. Баррикаду полностью разобрали", — сообщается в эфире телеканала. Также отмечается, что в результате этой операции силовиков из зала силой вывели как сторонников националистов, так и журналистов.
Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.