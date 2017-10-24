В Киеве националисты и полицейские применили газ во время погрома в суде

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Сторонники руководителя "Организации украинских националистов"* (ОУН) Николая Коханивского применили во время ночных беспорядков в суде Киева слезоточивый газ и взрывпакеты, в ответ правоохранители также применили газ, сообщает во вторник пресс-служба полиции столицы Украины.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где избирают меру пресечения Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде. Боевое крыло ОУН*, "Украинская повстанческая армия", запрещено в РФ.

"Ночью активисты, которые отказались покидать зал заседаний, в котором избирали меру пресечения Николаю Коханивскому, при попытке вывести и посадить его в автозак, начали применять в сторону правоохранителей слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты и мебель. В ответ полицейские тоже применили газ раздражающего действия", — говориться в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". За медицинской помощью никто не обращался.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.