Шойгу высказался за развитие диалога в рамках АСЕАН

КЛАРК (Филиппины), 24 окт — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу высказался за развитие диалога в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Настроены на всемерное развитие диалога в рамках организации и реализацию решений Сочинского саммита Россия-АСЕАН для укрепления стратегического партнёрства по всем направлениям, в том числе по военной линии", — сказал Шойгу во вторник, выступая на Четвёртом совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнёров ("СМОА плюс").

В этом контексте он поблагодарил коллег, принявших участие в первой в истории встрече министров обороны в формате Россия-АСЕАН, которая прошла в Москве в апреле прошлого года. "У нас состоялись плодотворные дискуссии, позволившие сблизить позиции и обменяться мнениями по ключевым проблемам безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал Шойгу.

По его словам, принципы, на которых предлагается выстраивать межгосударственные отношения, — "это внеблоковость, равенство и неделимость безопасности, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров и неукоснительное соблюдение норм международного права".

Шойгу поздравил коллег из стран АСЕАН с 50-летием Ассоциации, которое отмечается в этом году, отметив, что "с каждым годом всё больше укрепляются международные позиции "десятки".

"Считаем АСЕАН одной из наиболее успешных региональных организаций, вокруг которой концентрируются разноформатные многосторонние объединения, в том числе с участием ведущих мировых держав", — сказал министр.