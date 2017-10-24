Полиция охраняет периметр палаточного городка у Рады в усиленном режиме

Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве

Сторонники политических реформ и сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости. Обстановка в палаточном городке у здания Верховной рады Украины в Киеве во вторник остается спокойной, правоохранители охраняют периметр этой территории в усиленном режиме, передает корреспондент РИА Новости.

По состоянию на утро вторника, в палаточном городке находятся не более 50 человек, в основном в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс". В Мариинском парке неподалеку от здания украинского парламента продолжают стоять несколько десятков палаток, в некоторых из них топят печки. Ряд протестующих готовят еду и пьют чай. Депутатов-организаторов акции не видно.

Периметр палаточного городка и здания Рады охраняют не более 20 сотрудников Нацгвардии. Заметно, что правоохранителей стало меньше. Прохожие беспрепятственно могут попасть на территорию палаточного городка, их вещи не досматривают. Частично остается перекрытой улица Грушевского возле здания парламента.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

В субботу внефракционный депутат Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.