ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов президента на восьми участках

БИШКЕК, 24 окт – РИА Новости. ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования на выборах президента страны по восьми избирательным участкам из-за несовпадения данных электронных урн и ручного подсчета голосов, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Центризбиркома.
"По итогам протоколов, на восьми избирательных участках итоги голосования признаны недействительными. Участковые комиссии, допустившие нарушения, расформированы, материалы по данным нарушениям переданы в правоохранительные органы", — сообщила собеседница агентства.
По ее словам, разница между ручным подсчетом и данными электронных урн составила от 577 бюллетеней на одном из избирательных участков Сузакского района Джалал-Абадской области до двух бюллетеней на одном из бишкекских УИК. Тем не менее, все итоги на таких участках были аннулированы.
Выборы главы Киргизии прошли с использованием электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны, специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. Списки избирателей были составлены на основе биометрических данных населения.
В момент окончания голосования урны, расположенные на всех избирательных участках страны, автоматически передали на сервер ЦИК предварительные итоги, которые стали известны в течение получаса после окончания голосования. Однако окончательными считаются итоги ручного пересчета голосов, который осуществляет участковая избирательная комиссия.