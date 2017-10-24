ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов президента на восьми участках

БИШКЕК, 24 окт – РИА Новости. ЦИК Киргизии признал недействительными итоги голосования на выборах президента страны по восьми избирательным участкам из-за несовпадения данных электронных урн и ручного подсчета голосов, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Центризбиркома.

Выборы нового президента Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. По предварительным данным ЦИК, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), победил в первом туре своего основного конкурента — представителя оппозиции Омурбека Бабанова, набрав 54,7% голосов. Всего в выборах приняли участие около 55% избирателей.

"По итогам протоколов, на восьми избирательных участках итоги голосования признаны недействительными. Участковые комиссии, допустившие нарушения, расформированы, материалы по данным нарушениям переданы в правоохранительные органы", — сообщила собеседница агентства.

По ее словам, разница между ручным подсчетом и данными электронных урн составила от 577 бюллетеней на одном из избирательных участков Сузакского района Джалал-Абадской области до двух бюллетеней на одном из бишкекских УИК. Тем не менее, все итоги на таких участках были аннулированы.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящий момент Центризбирком завершил прием протоколов от всех 54 территориальных избирательных комиссий республики.

Выборы главы Киргизии прошли с использованием электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны, специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. Списки избирателей были составлены на основе биометрических данных населения.

В момент окончания голосования урны, расположенные на всех избирательных участках страны, автоматически передали на сервер ЦИК предварительные итоги, которые стали известны в течение получаса после окончания голосования. Однако окончательными считаются итоги ручного пересчета голосов, который осуществляет участковая избирательная комиссия.