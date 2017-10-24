Подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына побывали на месте преступления

МОСКВА 24 окт – РИА Новости. Две подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама девушки в сопровождении полиции вернулись на место предполагаемого преступления в международном аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии для проведения следственного эксперимента, сообщила местная газета Star Online.

Подозреваемые были приведены в терминал KLIA2 в сопровождении 20 вооруженных полицейских. Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс , посещение места преступления является широко распространенной практикой в процедуре малайзийских судов и призвано предоставить следствию более четкую картину произошедшего.

После посещения места преступления и других мест их предыдущего пребывания в терминале аэропорта девушек, проходивших все эти процедуры в пуленепробиваемых жилетах, отправили в полицейский участок KLIA2.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, позднее это было подтверждено экспертизой.

Подозрения в ходе расследования убийства Ким Чен Нама пали на саму КНДР, которую считают причастной к его смерти, но Пхеньян это настойчиво отвергает, считая, что нападение было сфабриковано в кампании против КНДР. Несколько северокорейских граждан, подозреваемых в причастности к инциденту, вместе с тем сразу покинули Малайзию.

Северная Корея назвала убийство Ким Чен Нама выгодным только для Южной Кореи. Именно в Сеуле появились первые сообщения о том, что в Малайзии убит брат Ким Чен Ына, после чего посыпались обвинения в адрес КНДР. Это произошло в разгар расследования крупного коррупционного скандала вокруг южнокорейского президента Пак Кын Хе, которой 9 декабря 2016 года был объявлен импичмент, после чего она была отстранена от власти.

Ким Чен Нам — старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. У них разные матери, но один отец — скончавшийся в 2011 году Ким Чен Ир. Вместе со своей семьей Ким Чен Нам жил в Макао и занимался бизнесом, отдалившись от политики. В одном из зарубежных телеинтервью его сын Ким Хан Соль признался, что никогда не видел ни своего деда Ким Чен Ира, ни нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына.