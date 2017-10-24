В ДНР заявили, что силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (244)

Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото

Фрагменты снаряда, найденные на месте минометного артобстрела поселка Александровка в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.5% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.8% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.7% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 12 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.