В ДНР заявили, что силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.8%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.