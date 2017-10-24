Силовики выпустили около 370 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 370 боеприпасов за минувшие сутки, заявили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 368 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, наибольшее число обстрелов зафиксировано на донецком направлении, где силовики шесть раз открывали огонь из минометов. По территории ДНР выпущено 20 мин калибром 82 и 120 миллиметров, 24 снаряда из бронетехники и более 80 гранат, добавил он.

"Горловское направление — выпущено 29 гранат. Мариупольское направление — минометы калибром 120 миллиметров применялись один раз, выпущено четыре мины, калибром 82 миллиметра — три раза, выпущена 41 мина", — сообщили в СЦКК.

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