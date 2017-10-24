Силовики выпустили около 370 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 370 боеприпасов за минувшие сутки, заявили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По его словам, наибольшее число обстрелов зафиксировано на донецком направлении, где силовики шесть раз открывали огонь из минометов. По территории ДНР выпущено 20 мин калибром 82 и 120 миллиметров, 24 снаряда из бронетехники и более 80 гранат, добавил он.
"Горловское направление — выпущено 29 гранат. Мариупольское направление — минометы калибром 120 миллиметров применялись один раз, выпущено четыре мины, калибром 82 миллиметра — три раза, выпущена 41 мина", — сообщили в СЦКК.