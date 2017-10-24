В Пекине заявили, что намерены придерживаться мирного пути развития

ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай будет придерживаться мирного пути развития в своей внешней политике, а также продолжит стимулировать формирование нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, равенстве и выгоде, говорится в принятой XIX съездом Компартии КНР резолюции, которая предусматривает план развития страны на последующие пять лет.

"Китай будет неизменно идти по пути мирного развития, будет высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и всеобщей выгоды, твердо придерживаться основной цели своей внешней политики: защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию", — говорится в тексте документа, зачитанного в ходе последнего заседания съезда в Доме народных собраний в Пекине.

Отмечается, что "Китай будет с неуклонной решимостью развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами, активно стимулировать международное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс – один путь".

"Китай будет активно участвовать в преобразовании и формировании системы глобального управления, стимулировать формирование нового типа международных отношений, основанных на равенстве и взаимоуважении", — говорится в резолюции.