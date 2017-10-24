ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Секретарь главного антикоррупционного органа, член Постоянного комитета Политбюро Ван Цишань, которого называли "правой рукой" председателя КНР Си Цзиньпина, не вошел в новый состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва, свидетельствуют опубликованные списки избранных делегатов.

Во вторник в Доме народных собраний завершился 19-й съезд Компартии Китая, по итогам которого был избран новый состав Центрального комитета КПК, а также новый состав Центральной комиссии по проверке дисциплины.

Согласно распространенным агентством Синьхуа спискам избранных делегатов, среди новых членов ЦК КПК 19-го созыва имени Ван Цишаня нет, что означает его автоматический уход из Постоянного комитета Политбюро – высшего органа власти.

В среду, 25 октября, новый состав ЦК КПК проведет свой первый пленум. по итогам которого будет избран новый состав Политбюро (25 человек), а также новый состав Постоянного комитета Политбюро, в который в настоящее время входят 7 человек.

Возможный уход Ван Цишаня на пенсию был одни из наиболее обсуждаемых в прессе вопросов в преддверии 19-го съезда. Несмотря на то, что формально Ван Цишань был шестым человеком в иерархии КПК, его часто называли правой рукой Си Цзиньпина, вторым человеком в стране и "антикоррупционным царем", который сыграл решающую роль в столь активной в последние годы борьбе с коррупцией на всех уровнях.

Ван Цишань входит в пятерку членов постоянного комитета политбюро, чей возраст превышает 67 лет (ему 69), что по негласному правилу, которое не нарушалось с 2002 года, предполагало его выход на пенсию или же перевод на некий церемониальный пост. Эксперты полагали, что Си Цзиньпин мог нарушить негласное правило "пенсионного возраста", чтобы сохранить у власти Ван Цишаня.