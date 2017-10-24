Австралия направит на Филиппины военных для борьбы с исламистами

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Власти Австралии направят на Филиппины около 80 военнослужащих в рамках помощи вооруженным силам страны в борьбе с боевиками-исламистами, сообщает телеканал Sky News Australia.

Министр обороны Австралии Мариз Пэйн заявила, что австралийские военнослужащие будут заниматься обучением филиппинских коллег в области ведения боев в городских условиях и антитеррористических действий.

"Это будут подвижные учебные группы общей численностью примерно 80 человек, они направятся на соответствующие военные базы, как мы договорились с вооруженными силами Филиппин", — сказала министр.

Австралия объявила о военной помощи Филиппинам через несколько дней после того, как филиппинский президент Родриго Дутерте сообщил об освобождении города Марави от боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Накануне об окончании всех военных действий в городе, который в течение пяти месяцев удерживался боевиками, заявил министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

С мая в боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военнослужащих, свыше 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.