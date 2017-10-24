Премьер Киргизии предложил парламенту кандидатуру нового вице-премьера

БИШКЕК, 24 окт – РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков выдвинул на рассмотрение парламента кандидатуру губернатора Таласской области Даира Кенекеева на пост вице-премьера, отвечающего за силовой блок, сообщил РИА Новости во вторник источник в аппарате правительства республики.
"Премьер-министр представляет кандидатуру Даира Кенекеева на пост вице-премьера", — сообщил собеседник агентства.
Сорокачетырехлетний Кенекеев окончил Новосибирский аграрный колледж и Высшую школу дипломатии и международного права Международного университета Киргизстана. В настоящий момент он является полномочным представителем правительства (губернатором) Таласской области республики.
Согласно законодательству Киргизии, правительство формирует парламент по представлению премьер-министра, назначенного коалицией парламентского большинства.