Премьер Киргизии предложил парламенту кандидатуру нового вице-премьера

БИШКЕК, 24 окт – РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков выдвинул на рассмотрение парламента кандидатуру губернатора Таласской области Даира Кенекеева на пост вице-премьера, отвечающего за силовой блок, сообщил РИА Новости во вторник источник в аппарате правительства республики.

Место заместителя главы киргизского правительства оставалось вакантным после гибели в начале октября 38-летнего вице-премьера Темира Джумакадырова. Внедорожник Toyota Land Cruiser, в котором находились Джумакадыров, его водитель и помощник, направлявшиеся в служебную командировку в Таласскую область для проверки готовности региона к предстоящим выборам, столкнулся с груженым зерном автомобилем "КАМАЗ". Все находившиеся во внедорожнике погибли на месте.

"Премьер-министр представляет кандидатуру Даира Кенекеева на пост вице-премьера", — сообщил собеседник агентства.

Сорокачетырехлетний Кенекеев окончил Новосибирский аграрный колледж и Высшую школу дипломатии и международного права Международного университета Киргизстана. В настоящий момент он является полномочным представителем правительства (губернатором) Таласской области республики.

Согласно законодательству Киргизии, правительство формирует парламент по представлению премьер-министра, назначенного коалицией парламентского большинства.