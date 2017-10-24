ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (242)

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Верите ли вы в то, что Донбасс вновь станет полноценной частью Украины? Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Результаты 46.5% Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе

49.8% Диалог возможен лишь после смены власти на Украине

3.7% Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия Все опросы Голосовать

"За сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красный Лиман, Долгое, Фрунзе, Калиновка, Калиново, Красный Яр. Всего по территории республики было выпущено порядка 60 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 22 обстрела их позиций в Донбассе за сутки, один военный ранен.

"В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО (военной операции в Донбассе — ред.) и в дальнейшем сохранялась тенденция к обострению обстановки… Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Силы АТО 15 раз асимметрично отвечали врагу", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, ополченцы обстреливали позиции силовиков на донецком направлении около Зайцева, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецкого, Майорской и шахты Бутовка. Украинские военные утверждают, что на мариупольском направлении стрельба происходила рядом с Марьинкой и Старогнатовкой. Сообщается, что на приморском направлении были обстреляны позиции у Крымского и Новоалександровки, Новозвановки и Попасной.