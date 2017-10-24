ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, заявили в республике

ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красный Лиман, Долгое, Фрунзе, Калиновка, Калиново, Красный Яр. Всего по территории республики было выпущено порядка 60 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 22 обстрела их позиций в Донбассе за сутки, один военный ранен.
По данным пресс-центра, ополченцы обстреливали позиции силовиков на донецком направлении около Зайцева, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецкого, Майорской и шахты Бутовка. Украинские военные утверждают, что на мариупольском направлении стрельба происходила рядом с Марьинкой и Старогнатовкой. Сообщается, что на приморском направлении были обстреляны позиции у Крымского и Новоалександровки, Новозвановки и Попасной.