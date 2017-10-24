В Италии госпитализировали девушку, потеющую кровью

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Итальянские врачи госпитализировали 21-летнюю девушку, у которой зафиксировали кровотечение из ладоней и лица без признаков повреждения кожи, сообщает Canadian Medical Association Journal.

One-in-ten million condition causes this woman to excrete blood instead of sweat https://t.co/31pGnNWrzU pic.twitter.com/ZUssjPDnh5 — The Independent (@Independent) 23 октября 2017 г.



Пациентка заявила, что страдает от недуга уже три года и не может установить, что провоцирует выделение крови. Она отметила, что приступы длятся от одной до пяти минут и усугубляются стрессом. Девушка сообщила, что была вынуждена изолироваться от общества, что усилило депрессию и паническое расстройство.

Врачи пришли к выводу, что девушка страдает гематидрозом — редким заболеванием, при котором пот смешивается с кровью и просачивается сквозь кожу. Болезнь вызвана поражением стенок сосудов. Пациентке прописали курс препаратов, направленных на укрепление сосудистой системы и снижение стресса, что облегчило проявления болезни, но не излечило ее полностью.