Прокуратура проверяет соблюдение прав застрявших в ОАЭ российских моряков

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Находкинская прокуратура проводит проверку соблюдения прав моряков с российских судов, арестованных в порту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Барсукова.

Ранее Российский профсоюз моряков (РПСМ) сообщал, что родственники членов экипажа российского теплохода "Каролина Винд", по их словам, брошенного судовладельцем "Находка Портбункер" в ОАЭ, подали заявление в Находкинскую транспортную прокуратуру с просьбой помочь с репатриацией моряков.

По данным РПСМ, "Каролина Винд", как и другой теплоход компании — "Кристал Норд", не может выйти из Персидского залива в связи окончанием срока действия судовых документов. Проблемы на судне были и с выплатой заработной платы, а также с доставкой продовольствия.

"Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП) проводит проверку в связи с нарушением прав моряков с арестованных российских судов. Проверка поручена Находкинской транспортной прокуратуре", — сказала собеседница.

По ее словам, прокуроры проверят соблюдение требований трудового законодательства, вопросы выплаты зарплаты, а также обеспечения экипажа продуктами и водой.

В ДВТП не исключают, что в ходе проверки могут быть обнаружены факты нарушений и по другим российским судам.