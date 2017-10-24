Прокуратура проверяет соблюдение прав застрявших в ОАЭ российских моряков

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Находкинская прокуратура проводит проверку соблюдения прав моряков с российских судов, арестованных в порту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила РИА Новости старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Елена Барсукова.
По данным РПСМ, "Каролина Винд", как и другой теплоход компании — "Кристал Норд", не может выйти из Персидского залива в связи окончанием срока действия судовых документов. Проблемы на судне были и с выплатой заработной платы, а также с доставкой продовольствия.
По ее словам, прокуроры проверят соблюдение требований трудового законодательства, вопросы выплаты зарплаты, а также обеспечения экипажа продуктами и водой.
В ДВТП не исключают, что в ходе проверки могут быть обнаружены факты нарушений и по другим российским судам.