Сайт Кембриджского университета "упал" после публикации диссертации Хокинга

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Сайт Кембриджского университета вышел из строя из-за большого числа желающих прочесть диссертацию физика Стивена Хокинга после ее дебютной публикации, сообщила газета Telegraph.

Диссертация знаменитого физика Стивена Хокинга "Свойства расширяющихся вселенных", которую ученый написал в 24 года, в понедельник была впервые выложена в открытом доступе на веб-сайте Кембриджского университета. Желающих прочитать ее было так много, что из-за большого количества посетителей сайт вышел из строя.

По сообщению Кембриджского университета, менее чем за сутки более 60 тысяч человек посетили сайт, чтобы прочитать или скачать работу Хокинга.

"Это замечательно, что так много людей захотели скачать мою диссертацию — надеюсь, они не будут (ей – ред.) разочарованы", — сказал Хокинг. По словам физика, он надеялся "вдохновить людей", предоставив свою университетскую работу в свободном доступе, и призвал других ученых сделать то же самое.

Раньше диссертацию Хокинга можно было прочитать только в библиотеке Кембриджа или приобрести ее цифровую копию за 86 долларов.