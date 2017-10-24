Все больше американских компаний стремятся снизить выбросы в атмосферу

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Все больше американских компаний стремятся снижать число вредных выбросов в атмосферу, сообщается в докладе некоммерческой благотворительной организации CDP.

"Под влиянием Парижского соглашения по климату больше ведущих компаний включают цели по снижению количества углерода (в выбросах — ред.) в свои долгосрочные бизнес-планы", —говорится в докладе.

Отмечается, что 89% опрошенных компаний в 2017 году заявляют о наличии целей снизить количество выбросов. Более половины из них планируют уменьшить выбросы к 2020 году. Более 100 компаний имеют своей целью не допустить повышения температуры из-за глобального потепления выше, чем на два градуса по Цельсию.

Свои данные CDP предоставили 1073 компании.

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, официально Вашингтон уведомил об этом ООН 4 августа.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.