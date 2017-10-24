Греческие СМИ объявили 48-часовую забастовку

АФИНЫ, 24 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Ведущие профсоюзы журналистов Греции объявили двухсуточную забастовку во всех СМИ – она начнется в 06.00 во вторник, 24 октября, и завершится в 06.00 в четверг, 26 октября.
Забастовка объявлена "для спасения Единой журналистской организации дополнительного страхования и помощи EDOEAP", благодаря которой сотрудники СМИ получают дополнительные пенсии и медпомощь.
Журналисты требуют сохранить систему дополнительного социального страхования, прекратить нарушение трудовых и социальных прав сотрудников средств массовой информации. Работники прессы также требуют свободы печати.
Забастовка объявлена в день, когда премьер-министр Алексис Ципрас будет находиться в Эпире на севере Греции, где он выступит на региональной конференции по производственной реконструкции.
Это третья забастовка журналистов за месяц.