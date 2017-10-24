Трамп заявил о приверженности США деятельности ООН

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна привержена деятельности ООН, а также объявил предстоящий вторник днем ООН в США.

"Мы по-прежнему считаем, что ООН может сыграть важную роль в урегулировании международных споров и что ее успех зависит от коалиции сильных суверенных государств… Совет Безопасности ООН, постоянным членом которого являются США, по-прежнему остается важным форумом для реагирования на угрозы международному миру и безопасности", — говорится в прокламации Трампа, которую распространила пресс-служба Белого дома.

Глава государства также заявил, что США рассчитывают, что ООН будет подотчетна государствам-членам, как "правительства подотчетны народам".

"Хотя еще предстоит проделать большую работу для того, чтобы ООН могла в полной мере реализовать свой потенциал, мы вновь подтверждаем нашу приверженность ее целям, направленным на построение лучшего будущего для будущих поколений", — подчеркнул Трамп.

Президент отметил, что мир сталкивается с растущими "транснациональными угрозами", среди которых он назвал распространение терроризма, гуманитарные кризисы, а также распространение ядерного оружия "режимами-изгоями". В связи с этим он призвал все государства-члены ООН подтвердить свою приверженность обязательствам и обязанностям, закрепленным в уставе организации.

Ранее Трамп неоднократно критиковал ООН, называя ее неэффективной организацией. Некоторое время назад США вышли из состава ЮНЕСКО — специализированной структуры ООН по вопросам культуры и образования.